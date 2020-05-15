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Общество

20:38

Коронавирус обнаружили у 1 622 российских военнослужащих

общество

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Количество заразившихся коронавирусом в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более трех тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 15 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования", – говорится в сообщении.

Также COVID-19 выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 234 случая, еще 389 случаев – среди гражданского персонала.

Ранее в ведомстве объявили, что комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу начнут работать с 6 мая. Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. Комиссариаты, в силу сложной эпидемиологической обстановки, работают удаленно, а всех призывников проверят на коронавирус.

За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 748. В России зарегистрировано 262 843 случая коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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