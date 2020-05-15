Коронавирус обнаружили у 1 622 российских военнослужащих

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Количество заразившихся коронавирусом в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более трех тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По состоянию на 15 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования", – говорится в сообщении.
Также COVID-19 выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 234 случая, еще 389 случаев – среди гражданского персонала.
Ранее в ведомстве объявили, что комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу начнут работать с 6 мая. Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. Комиссариаты, в силу сложной эпидемиологической обстановки, работают удаленно, а всех призывников проверят на коронавирус.
За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 748. В России зарегистрировано 262 843 случая коронавирусной инфекции.
Москвичей начали проверять на антитела к коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: