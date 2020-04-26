Комиссии по весеннему призыву в армию начнут работать с 6 мая

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Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу начнут работать с 6 мая. Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что комиссариаты усилили противоэпидемиологический режим. Изучение призывников идет в удаленном формате.

К месту несения службы призывников сопроводят офицеры, обеспеченные средствами индивидуальной защиты и медикаментами. Каждого новобранца проверят на коронавирус.

Ранее в Минобороны сообщили, что в российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Тестирование проводилось в период с марта по 26 апреля.

Кроме того, коронавирус подтвердился почти у 250 человек из гражданского персонала ВС РФ, 779 курсантов и слушателей военных вузов, а также у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений.

За последние сутки в России подтвердили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Их выявили в 83 регионах.

В Москве зафиксировали 2 971 случай, в Московской области – 576, в Нижегородской области – 153, в Санкт-Петербурге – 151.