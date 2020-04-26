Почти 900 российских военных заразились коронавирусом – Минобороны

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Тестирование проводилось в период с марта по 26 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В госпиталях Минобороны лечатся 314 человек, еще 175 находятся в изоляторах по месту службы. Шестеро находятся в гражданских больницах, на дому изолированы 379 заразившихся.

Кроме того, коронавирус подтвердился почти у 250 человек из гражданского персонала ВС РФ.

Из них лечение в госпиталях министерства проходят 25 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 33 человека, изолированы на дому – 175 человек, в домах отдыха Минобороны – 12 человек.

Также коронавирус диагностирован у 779 курсантов и слушателей военных вузов, а также у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений.

За последние сутки в России подтвердили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Их выявили в 83 регионах.

В Москве зафиксировали 2 971 случай, в Московской области – 576, в Нижегородской области – 153, в Санкт-Петербурге – 151.