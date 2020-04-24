Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

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Медики Минобороны РФ окажут помощь в лечении инфицированных коронавирусом в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

"Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады – реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские – от губернатор Московской области. Решение об оказании помощи принято", – сказал Шойгу.

Он заявил, что военные должны оказывать всевозможную помощь гражданам, находящимся в тяжелой ситуации, и предприятиям военно-промышленного комплекса.

"Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно, выполнен. Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью и безусловно", – подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ по поручению Владимира Путина выделит 20 бригад специалистов в области реанимации для борьбы с коронавирусом в Москве.

Все работники пройдут специальную подготовку в боевом режиме и будут направлены в любой регион страны для оказания помощи в лечении больных с COVID-19.

В конце марта правительство РФ выделило министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащих.

При строительстве будут задействованы модульные быстровозводимые конструкции. Лечить в новых центрах планируют пациентов с инфекционными патологиями из числа военнослужащих.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957. В Московской области заболели 611 человек.

