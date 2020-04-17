Минобороны выделит 20 бригад реаниматологов для борьбы с COVID-19

18:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина выделит 20 бригад специалистов в области реанимации для борьбы с коронавирусом в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.
"Самое главное – это не только разворот коек, мощностей, но и кадры. В первую очередь для такой работы требуются бригады реанимации", – приводит Агентство "Москва" слова мэра Москвы.
Уточняется, что все работники пройдут специальную подготовку в боевом режиме и будут направлены в любой регион страны для оказания помощи в лечении больных с COVID-19.
Ранее сообщалось об открытии инфекционной больницы в поселении Вороновском в ТиНАО. Сергей Собянин рассказал, что первый прием пациентов намечен на 20 апреля. На 17 апреля запланирована передача комплекса медработникам, которые начнут работу в тестовом режиме.
Собянин открыл новую Инфекционную больницу в Вороновском
Согласно последним данным, в России за сутки было выявлено 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
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