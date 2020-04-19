Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что по просьбе Молдавии была проведена операция по доставке в государство медицинского имущества из Китая для борьбы с коронавирусом. Переброску оборудования общим весом около 40 тонн осуществлял самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.

"Данная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", – заявили в пресс-службе.

Ранее глава Минобороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Транспортные средства доставили 87 военных медиков, медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц различной военной техники.

Авиационная группировка была создана министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина. Это связано с официальной просьбой Сербии о помощи со стороны РФ. 2 апреля Путин провел телефонный разговор с главой сербского государства Александром Вучичем, в ходе которого пообещал оказать стране гуманитарную помощь по борьбе с COVID-19.

