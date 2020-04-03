Глава Минобороны Сербии поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

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Глава Минобороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Договор двух верховных главнокомандующих – Сербии и России – выполняется. Так же, как Россия помогала с военно-техническим соглашением, помогла нашей армии стать сильнее, надежнее, а небо сделать защищеннее, так РФ и ее армия сегодня помогают нам бороться против страшного вируса, COVID-19", – заявил глава Минобороны Сербии.

В пятницу первый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России приземлился в Сербии для помощи в борьбе с угрозой распространения коронавируса. Ожидается прибытие еще 10 самолетов, из которых шесть будут отправлены в субботу.

Транспортные средства доставят 87 военных медиков, медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц различной военной техники.

Авиационная группировка создана министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина. Это связано с официальной просьбой Сербии о помощи со стороны РФ. 2 апреля Путин провел телефонный разговор с главой сербского государства Александром Вучичем, в ходе которого пообещал оказать стране гуманитарную помощь по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным ВОЗ, в Сербии число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи человек, 31 пациент скончался от болезни. О выздоровевших в настоящий момент информации нет.

