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Общество

16:28

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с COVID-19

общество

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения о возможности привлечь специальные силы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, для этого нужно будет задействовать вооруженные силы страны, поручение главы государства разместили на официальном сайте Кремля.

"Министерству обороны РФ представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных Сил РФ для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Срок – 22 апреля 2020 года", – следует из поручения Путина.

18 апреля стало известно, что за последние сутки в РФ было зарегистрировано 4 785 новых случаев заражения COVID-19. Они были выявлена в 79 регионах страны.
В столице подтвержденных случаев заражения – 2 649, по Московской области области – 428.

Ранее сообщалось, что Москва переходит на автоматический контроль режима самоизоляции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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