Москва переходит на автоматический контроль режима самоизоляции – Собянин

Москва переходит на автоматический контроль за самоизоляцией

В Москве будет осуществляться автоматический контроль за передвижением граждан по городу в период режима повышенной готовности, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

"Сегодня контроль за передвижением граждан осуществляется в ручном режиме, что позволяет обеспечить только выборочную проверку. Считаю это недостаточным", – заявил градоначальник.

По его словам, у города есть все возможности для автоматизации режима проверки. Речь о таких способах, как это делается при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. В связи с этим были приняты решения, позволяющие отказаться от ручного контроля пропусков.

В случае планирования поездки на машине необходимо будет включить в цифровой пропуск государственный номер авто. Сделать это нужно будет не менее чем за 5 часов до начала поездки.

Отмечается, что автомобили, не включенные в пропуска, будут приравниваться к нарушителям, в связи с чем владельцам будут направлены штрафы.

Ранее столичные власти ввели в городе дополнительные меры борьбы с коронавирусом. В частности, они коснулись пропускного режима и контроля за соблюдением самоизоляции.

Мэр Москвы заявлял, что в столице удалось сдержать взрывной рост заболеваемости COVID-19, однако в целях дальнейшей борьбы с инфекцией необходимы все новые усилия.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.

