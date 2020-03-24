Минобороны получит 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров

12:19
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Правительство РФ выделило министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащих. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 8,8 миллиарда рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров", – указано на официальном портале правовой информации.
При строительстве будут задействованы модульные быстровозводимые конструкции. Лечить в новых центрах планируют пациентов с инфекционными патологиями из числа военнослужащих.
Ранее правительство РФ приняло решение построить в нескольких регионах страны дополнительные инфекционные боксы в связи с распространением коронавируса. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, предварительно был детально изучен опыт Китая в данном направлении.
Крупный инфекционный центр сейчас возводится в ТиНАО в Москве. Больница появится в поселении Вороновском и будет рассчитана на 500 пациентов. Как заявил Сергей Собянин, работы завершатся в ближайшие недели.
Собянин: строительство инфекционной больницы в ТиНАО будет завершено в ближайшее время
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