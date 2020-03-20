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В столице начнут работу девять лабораторий в городских больницах и диагностических центрах для исследований тестов на коронавирус. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра ПЦР-лаборатории (ПЦР – полимеразная цепная реакция, основной метод тестирования на коронавирусную инфекцию) для проведения исследований на коронавирус.

Лаборатория расположена в диагностическом клиническом центре № 1 на юго-западе Москвы.

"Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тысяч лабораторных исследований. Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований", – сказал мэр Москвы.

По его словам, сотрудничество столичных лабораторий с лабораториями Роспотребнадзора позволит создать двойной контроль.

"В дальнейшем будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирования. Вполне возможно – мы сегодня ведем переговоры, – включим мощности и частных лабораторий", – отметил глава города.

Собянин подчеркнул, что, несмотря на то, что объемы количества пациентов растут небольшими темпами, совершенно очевидно, что одним из главных направлений борьбы с коронавирусом является своевременное, быстрое, качественное тестирование групп риска.

"Я очень благодарен системе Роспотребнадзора, федеральным лабораториям, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы и здоровье для этого, и сделали очень многое для того, чтобы вовремя диагностировать и начать лечение больных коронавирусом", – рассказал Собянин.



В Москве создано девять лабораторий для исследований тестов на коронавирус – Собянин

В свою очередь, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Александр Цибин уточнил, что до понедельника все девять лабораторий работают в тестовом режиме, а затем начнут выполнять исследования в рабочем режиме для всех столичных поликлиник и станций скорой помощи. Всего, по его словам, в Москве выполняют ПЦР-исследования 24 лаборатории.

Он подчеркнул, что все девять лабораторий, на которых было принято сосредоточить исследования на коронавирус, полностью соответствуют требованиям биологической безопасности. В центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обучены 170 сотрудников, всего обучаемых сотрудников будет 250.

"Мы обладаем всеми необходимыми возможностями для обеспечения выполнения лабораторных исследований коронавируса", – подчеркнул Цибин.

По данным материалов пресс-службы мэрии, с 20 марта в пяти городских ПЦР-лабораториях начинается тестирование исследований на коронавирус. С 21 марта эта работа начнется еще в трех. До конца марта должна открыться еще одна лаборатория в медицинском комплексе в Коммунарке.

Отмечается, что в лабораториях имеется 36 комплектов современного оборудования, также ведутся разговоры о закупках дополнительного оборудования. В лаборатории переданы рассчитанные на 100 тысяч исследований тест-системы "Вектор", также обговариваются вопросы по поставке 15 тысяч тестов в сутки с дальнейшим увеличением объемов в зависимости от потребности.

Как отмечается в материалах, размещение крупнейшего профильного центра исследований в ДКЦ № 1 обусловлено тем, что его лаборатория является одной из самых мощных и технологичных в столице. В ней выполняют общеклинические, биохимические, иммунологические, микробиологические, цитологические, гистологические исследования. В сутки туда поступает более 16 тысяч проб.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Общая численность инфицированных COVID-19 в РФ составила 253 человека.

По данным на 20 марта, в Москве подтверждены 33 новых случая коронавируса. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания. В штабе сообщили, большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран.

Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Специалисты уже установили круг, контактирующих с инфицированными людьми. Семь человек помещены в стационары Москвы, остальные находятся дома в режиме самоизоляции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос закрытия Москвы из-за коронавируса не обсуждается. Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в ТиНАО начали строить шесть распределительных электроподстанций для будущей инфекционной больницы. Мэр подчеркнул, что здание появится в короткие сроки.

