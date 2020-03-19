Путин и Си Цзиньпин высказались за углубление сотрудничества в медицине

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Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин высоко оценили успехи руководства и народа Китая в противодействии коронавирусу. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов", – говорится в сообщении.

Также в ходе обсуждения ситуации вокруг пандемии коронавируса лидеры двух стран обсудили ряд других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений.

Ранее Путин призвал граждан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ. Глава государства заверил, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать.

Глава государства также попросил горожан отнестись с пониманием к мерам, предпринимаемым властями из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.

