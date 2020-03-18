Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин призвал горожан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Не нужно верить каким-то вбросам, фейкам там всяким. Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать" – сказал Путин.
Глава государства заверил горожан, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать. Путин подчеркнул, что ситуация с вирусом находится на контроле Минздрава РФ.
Президент также отметил, что Россия поможет своим гражданам, у которых из-за распространения коронавируса возникли проблемы с возвращением из-за рубежа.
"Мы, разумеется, будем максимально делать все для того, чтобы людям помочь, вывезти, помочь выехать из этих стран, вернуться домой. Здесь будем соответствующим образом с ними работать", – сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента РФ сдали тесты на коронавирус, заверив, что сам также прошел тест.
Он объяснил, что специалист приезжал в администрацию главы государства и работники по очереди ходили к нему. По словам представителя Кремля, от сдачи теста до получения результата прошло порядка 12 часов.
Песков также попросил СМИ тщательно отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства. В частности, он посоветовал избегать делегирования в кремлевский пул журналистов, недавно побывавших за рубежом.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.
Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 179 тысяч человек.
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