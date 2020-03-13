Песков призвал неважно чувствующих себя журналистов не посещать Кремль

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил журналистов в случае плохого сумочувствия не посещать мероприятия в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если у вас насморк, кашель, вас знобит или нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, пожалуйста, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле", – заявил Песков.

Он попросил всех журналистов быть более бдительными к любым проявлениям заболевания. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на данный момент Кремль работает без ограничений.

По его словам, все запланированные мероприятия Владимир Путин проводит также в обычном режиме, заявив, что меры предосторожности в любом случае принимаются, но жестких требований нет.

"Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких установок на этот счет нет. Мы же очень часто ходим на работу с соплями, с кашлем, просто в этой ситуации лучше с двойным вниманием к этому относиться", – сказал Песков.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, однако более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

