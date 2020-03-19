Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из столичной инфекционной больницы. Об этом сообщила заммэра Москвы в правительстве по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что из больницы выписаны две женщины и два мужчины. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.
"Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", – заявила Ракова.
До этого из московский клинической больницы был выписан первый пациент с выявленным ранее коронавирусом. Таким образом, в Москве полностью излечились от COVID-19 пять пациентов.
Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.
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