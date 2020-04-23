Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

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Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун покинул свою должность из-за заражения части курсантов коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В Минобороны рассказали, что с началом пандемии в академии начали профилактику COVID-19, развернули инфекционный центр, подготовили лекарства, однако, как подчеркнули в ведомстве, несмотря на это, были допущены просчеты.

Отмечается, что вирус обнаружили у курсантов на факультете подготовки врачей для иностранных армий. Сколько именно человек заболело, не уточняется.

Александр Фисун руководил академией с февраля 2018 года. Он заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

В Москве COVID-19 выявили у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища. В военном ведомстве уточнили, что все они находятся в нормальном состоянии – симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме.

За пациентами круглосуточно наблюдают врачи. Их перевели в один из санаториев Минобороны на карантин.

Все контактировавшие с заболевшими воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения. В министерстве полагают, что причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей с гражданскими лицами в столице.

Коронавирусом заразились 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Все инфицированные – в нормальном состоянии, ни у одного не наблюдалось ни повышенной температуры, ни осложнений в работе органов дыхания. За пациентами установлен круглосуточный медицинский надзор.