В Москве у 31 нахимовца нашли COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища нашли коронавирус, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что все они находятся в нормальном состоянии – симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме.

За состоянием заболевших круглые сутки следят врачи. Инфицированные получают необходимое лечение. Их перевели в один из санаториев Минобороны на карантин.

Все контактировавшие с заболевшими воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения. В министерстве считают, что причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей с гражданскими лицами в столице.

Отмечается, что воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались к тренировкам парадных расчетов парада Победы в Алабино. В самом училище проводят дезинфекцию всех помещений и материальных объектов.

Ранее стало известно, что 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник Тюменского высшего военного инженерного командного училища заразились коронавирусом. Считается, что причиной проникновения COVID-19 в ТВВИКУ является контакт одного из курсантов с зараженным вне военно-образовательного учреждения. Все заболевшие были переведены на режим самоизоляции.

В Минобороны сообщали, что в Вооруженных силах России ситуация с угрозой распространения коронавирусом находится под контролем. Согласно приведенным данным от 14 апреля, среди военнослужащих провели более 11 тысяч тестирований на наличие COVID-19 в организме.