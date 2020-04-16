Минобороны рассказало о состоянии зараженных COVID-19 курсантов из училища в Тюмени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство обороны России рассказало о состоянии зараженных коронавирусом курсантов Тюменского высшего военного инженерного командного училища, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что все инфицированные находятся в нормальном состоянии. Ни у одного из зараженных не наблюдается ни повышенной температуры, ни осложнений в работе органов дыхания.

В министерстве подчеркнули, что всем заболевшим предоставлено необходимое лечение. Кроме того, за зараженными установлен круглосуточный медицинский надзор.

Также ведомство проинформировало, что в самом училище проводят дезинфекцию всех помещений и материальных объектов. Дополнительные исследования на коронавирус провели для 352 курсантов учреждения. Все тесты показали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник училища заразились коронавирусом. Считается, что причиной проникновения COVID-19 в ТВВИКУ является контакт одного из курсантов с зараженным вне военно-образовательного учреждения. Все заболевшие были переведены на режим самоизоляции.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Вооруженных силах России ситуация с угрозой распространения коронавирусом находится под контролем. Согласно приведенным данным от 14 апреля, среди военнослужащих провели более 11 тысяч тестирований на наличие COVID-19 в организме.

Всего в России за весь период медицинских наблюдений зарегистрировали 27 938 зараженных коронавирусом. За последние сутки специалисты выявили еще 3 448 случаев инфицирования.