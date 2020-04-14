Минобороны заявило о стабильной эпидемиологической обстановке в армии

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Минобороны заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, передает RT.

"Эпидемиологическая обстановка в ВС России остается стабильной и полностью контролируемой… Уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что при возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно отправляются в медучреждение для тестирования на коронавирус. На сегодняшний день проведено более 11 тысяч тестов.

В военном ведомстве подчеркнули, что в армии работают 58 оперативных групп по борьбе с коронавирусом. В войсках регулярно проводится дезинфекция, на более чем 5,5 тысячи пунктах военным измеряют систематически температуру.

Накануне Владимир Путин заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом будут задействованы средства Минобороны.

Глава государства напомнил, что военнослужащие Минобороны показывают хорошую работу за рубежом, помогая бороться странам с вирусом. Путин подчеркнул, что за их плечами уже есть соответствующий опыт действий в сложных условиях.

В России за последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.

Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, причем 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.