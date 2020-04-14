Эксперт назвал самые востребованные профессии после пандемии COVID-19

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Стало известно, какие профессии будут пользоваться наибольшим спросом у работодателей после окончания пандемии коронавируса COVID-19. Об этом директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут рассказал в интервью "Российской газете".
По мнению эксперта, больше всего рынку труда понадобятся специалисты в области IT. Также востребованными станут слесари и сантехники.
При этом могут появиться и новые профессии. В частности, работодателям потребуются профессионалы в области продовольственной безопасности.
"Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности", – отметил Шкут.
Он также заявил, что общей тенденцией станет "вытеснение" юристов и экономистов с рынка труда. Их место займут люди со средним специальным образованием.
Специалист добавил, что своим образованием можно заняться из дома в режиме онлайн. Для этого стоит записаться на подходящие курсы или тренинги. Их можно найти на сайтах службы занятости.
Ранее были названы самые ненужные профессии в России на фоне пандемии коронавируса. В частности, снизился спрос на официантов, поваров, охранников и уборщиков.
При этом эксперты перечислили профессии, для которых выросло число вакансий в период пандемии. Отмечалось, что в большинстве случаев это была удаленная работа.
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