Шойгу поручил подготовить госпитальное судно для размещения пациентов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" для приема пациентов, сообщает РИА Новости.

На создание необходимых условий Шойгу дал 10 дней. Судно должно принимать до 450 пациентов. Меру предприняли для разгрузки дальневосточных госпиталей.

На корабле планируют разместить неинфицированных пациентов. Освобожденные в больницах места планируют подготовить для приема пациентов, чьи тесты показали положительные результаты по COVID-19.

Судно "Иртыш" построено в 1981 году для оказания специализированной медицинской помощи. Несколько лет назад оно было полностью модернизировано. Корабль может принимать до 450 человек в случаях массового приема пациентов.

Ранее на удаленную работу перевели сотрудников российских военкоматов в связи с угрозой распространения коронавируса. Всю необходимую информацию граждане смогут получить по телефону.

Ранее Шойгу заявил, что весенний призыв в России пройдет по плану, в период с 1 апреля по 15 июля. 30 марта президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Ранее глава государства поручил поверить войска на готовность к борьбе с угрозой распространения коронавируса.

В России в настоящий момент зарегистрировали 7497 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки на территории РФ обнаружили 1154 новых случая заражения в 81 регионе.