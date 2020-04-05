Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения COVID-19

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В России всех сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы. Это было сделано с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все данные необходимо будет узнавать исключительно в дистанционном режиме по телефону.

30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Ожидалось, что 1 апреля в вооруженные силы отправятся 135 тысяч солдат.

Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился, что в 2020 году призывники пойдут в армию позже, чем обычно из-за ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что новобранцы отправятся на службу не ранее 20 мая.