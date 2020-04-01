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Москва 24

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Общество

01:54

Свыше 4 тыс военнослужащих в России прошли тест на коронавирус

общество безопасность

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 4 тысяч российских военнослужащих прошли тест на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

Сообщается, что всего было проведено 4 тысячи 76 тестов. При этом не выявлено ни одного заболевшего.

В связи с темпами распространения в мире коронавирусной инфекции для безопасности военнослужащих был принят ряд мер. Так, в 32 госпиталях развернули специальные отделения на 4 тысячи 800 мест. Кроме того, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких в числе 2 тысяч 782 штук.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Известно, что призывная кампания начнется 1 апреля.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился, что в 2020 году призывники пойдут в армию позже, чем обычно. Изменения в сроках связаны с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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