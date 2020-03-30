Госдума планирует принять законы о санкциях за нарушение карантина 31 марта

18:21
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты Госдумы планируют принять законы, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушение режима карантина во вторник, 31 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Завтра будут рассмотрены в первом чтении, а учитывая, что политические фракции поддержали данное решение, эти законопроекты пройдут второе и третье чтения. Это касается внесения изменений в Уголовный кодекс, а также КоАП", – заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Документы определяют порядок введения санкций за определенные правонарушения, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране. Так, при нарушении санитарных правил, повлекших массовое заболевание людей, вводится штраф на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Ответственность классифицируется сообразно тяжести преступления. Например, за нарушение карантина, вызвавшее смерть человека, сумма штрафа возрастает уже в пределах 1–2 миллионов рублей, а срок заключения достигает 5 лет.
При смерти двух и более лиц виновных планируют лишать свободы на срок до 7 лет.
Кроме того, в законопроект внесут санкции за распространение ложных сообщений о ситуации с коронавирусом в РФ. Рассматриваются такие меры, как штрафы – от 15 тысяч рублей для частных лиц до 500 тысяч рублей для юрлиц. Лишение свободы законом не предусмотрено.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки кабмина в КоАП о штрафах до 300 тысяч рублей для здоровых россиян, нарушивших карантин.
Президент РФ Владимир Путин назвал режим самоизоляции в Москве и Московской области оправданным. Глава государства заявил, что данная мера защитит граждан и позволит им сохранить жизнь и здоровье.
За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.
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