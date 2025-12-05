В ГД предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили увеличить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Соответствующее обращение они направили председателю Соцфонда Сергею Чиркову, пишет РИА Новости.

Глава фракции Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день минимальный размер пенсии по старости составляет около 13,3 тысячи рублей. Он указал, что это ниже величины прожиточного минимума пенсионера – порядка 15,2 тысячи рублей на федеральном уровне.

Парламентарии уверены, что повышение пенсии до 50 тысяч рублей позволит обеспечить пожилым людям достойный уровень жизни, поддержать их здоровье и активность.

Данная мера также даст возможность вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны, добавила еще один автор инициативы, председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Ранее в Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" – ежегодную предновогоднюю выплату в 5 тысяч рублей для всех пенсионеров. По мнению депутатов, данная мера позволит повысить социальную защиту и качество жизни пенсионеров, а также укрепит семейные ценности.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя данную инициативу, назвал ее популизмом. По его мнению, вместо введения предновогодних выплат стоит усилить системную поддержку ключевых категорий граждан.