Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 07:18

Политика

В ГД предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили увеличить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Соответствующее обращение они направили председателю Соцфонда Сергею Чиркову, пишет РИА Новости.

Глава фракции Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день минимальный размер пенсии по старости составляет около 13,3 тысячи рублей. Он указал, что это ниже величины прожиточного минимума пенсионера – порядка 15,2 тысячи рублей на федеральном уровне.

Парламентарии уверены, что повышение пенсии до 50 тысяч рублей позволит обеспечить пожилым людям достойный уровень жизни, поддержать их здоровье и активность.

Данная мера также даст возможность вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны, добавила еще один автор инициативы, председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Ранее в Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" – ежегодную предновогоднюю выплату в 5 тысяч рублей для всех пенсионеров. По мнению депутатов, данная мера позволит повысить социальную защиту и качество жизни пенсионеров, а также укрепит семейные ценности.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя данную инициативу, назвал ее популизмом. По его мнению, вместо введения предновогодних выплат стоит усилить системную поддержку ключевых категорий граждан.

"Новости дня": электронное свидетельство пенсионера теперь можно оформить на "Госуслугах"

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика