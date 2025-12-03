Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В России предложили ввести "Новогодний капитал" – ежегодную предновогоднюю выплату в 5 тысяч рублей для всех пенсионеров. С таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

По словам Чернышова, данная мера позволит повысить социальную защиту и качество жизни пенсионеров, а также укрепит семейные ценности. Кроме того, это даст пенсионерам возможность заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы.

Согласно задумке, выплата должна будет производиться всем россиянам, которые получают пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря. При этом выплата не будет подлежать налогообложению.

"Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период", – приводит РИА Новости слова Чернышова.

Ранее в Госдуме рассказали, что индексация пенсий в 2026 году будет проводиться в несколько этапов для разных категорий получателей. Основное повышение страховых выплат для всех неработающих пенсионеров стартует уже с 1 января 2026 года. При этом темп увеличения опережает прогнозируемый уровень инфляции.

В РФ также призвали вернуть прежний возраст выхода на пенсию для многодетных россиян – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом стаж и пенсионные коэффициенты предлагается засчитывать на отпуск по уходу за каждым ребенком.