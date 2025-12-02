Форма поиска по сайту

02 декабря, 04:55

Политика
Депутат Нилов: некоторые пенсионеры получат две пенсии в декабре

В Госдуме рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь в конце декабря 2025 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эта мера коснется и работающих, и неработающих пенсионеров. При формировании бюджета был заложен индекс 7,6% – он и будет использован для индексаций. При этом в 2026 году индексация предполагается именно с 1 января, а не с 1 февраля, напомнил депутат.

"Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде", – цитирует Нилова РИА Новости.

Ранее депутаты предложили снизить максимальный размер удержаний с большинства видов задолженностей до 30% от страховых пенсий по старости. Текущая практика списаний лишает пенсионеров значительной части их льгот, указали парламентарии.

В Госдуме также заявили, что вопрос о новой пенсионной реформе или о повышении пенсионного возраста не обсуждается ни на каких площадках. Депутаты призвали прекратить сеять панику, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности.

"Новости дня": страховая пенсия придет россиянам дважды в декабре

