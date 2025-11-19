В Соцфонде рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Все российские пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение. Найти его можно в личном кабинете на "Госуслугах", сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Пенсионеры в РФ могут пользоваться электронным удостоверением с октября этого года. Чтобы получить такое удостоверение, не нужно подавать никаких заявлений: QR-код автоматически должен был появиться в личном кабинете на "Госуслугах". Если гражданин только получает статус пенсионера, то QR-код появится автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии.

При этом уже выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Получить их по-прежнему можно в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Глава фонда Сергей Чирков отметил, что введение электронных удостоверений является частью системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан.

Ранее россиян призвали до конца ноября проверить выписку из индивидуального лицевого счета. В так называемой пенсионной выписке фиксируются все страховые и нестраховые периоды. Также там отображаются размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.

Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений.

Всем российским пенсионерам проиндексируют выплаты на 7,6% с 1 января 2026 года. Средства на индексацию страховых пенсий уже заложены в бюджете в первом чтении. Всего получателей выплат – 38 миллионов.