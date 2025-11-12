Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября

Фото: depositphotos/mars58

Каждый россиянин должен регулярно проверять выписку из индивидуального лицевого счета, но в ноябре это сделать особенно важно. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала юрист Екатерина Ноженко.

По ее словам, в так называемой пенсионной выписке фиксируются все страховые и нестраховые периоды. Также там отображаются размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.

"Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений, предоставив в случае необходимости недостающие документы", – призвала эксперт.

Помимо этого, в текущем месяце россияне также могут оценить результаты инвестирования накопительной части пенсии, которая предусмотрена для всех граждан 1967 года рождения и моложе, работавших в период с 2002 по 2014 год.

До 31 декабря есть возможность подать заявление о переводе средств в другой пенсионный фонд. Однако сделать это без потери инвестиционного дохода можно только раз в пять лет, добавила Ноженко.

Ранее в СФР рассказали, кого касается ежемесячный перерасчет пенсии. Речь шла о плановой корректировке сумм для пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кому присвоили I группу инвалидности.

Повышение касается фиксированной выплаты как составной части страховой пенсии. В 2025 году ее размер составляет 8 907 рублей. При достижении гражданином 80-летнего возраста эта выплата автоматически удваивается до 17 815 рублей.