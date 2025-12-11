Картина с первым изображением "Звездных войн" продана почти за 3,9 млн долларов

Фото: ha.com

Первая в мире картина, которая изображает киновселенную "Звездных войн" (Star Wars), продана на аукционе в американском Далласе за рекордные 3 875 000 долларов, сообщает Associated Press.

Автором произведения стал художник Том Юнг. Картина появилась в газетах 13 мая 1977 года, меньше чем за 2 недели до премьеры "Звездных войн". После релиза картина украшала вывески, обложки журналов и театральные программы.

Ее стартовая стоимость на аукционе составила 1 миллион долларов. В итоге картина получила статус самого дорогого коллекционного предмета, связанного с франшизой.

Ранее первый выпуск комикса "Супермен" 1939 года, в котором главный герой впервые выступил в качестве сольного персонажа, был продан на аукционе Heritage за 9,12 миллиона долларов. Уточнялось, что уникальный экземпляр хранился на чердаке дома в коробке с газетными вырезками.

Полученная от продажи сумма значительно превысила предыдущий мировой рекорд, установленный в 2024 году. Тогда комикс, в котором впервые появляется Супермен, был продан за 6 миллионов долларов.

