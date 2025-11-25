Форма поиска по сайту

25 ноября, 13:19

Наука

Испанская монета-гигант XVII века продана за 3,5 млн долларов

Фото: 123RF.com/mrcooking

На аукционе в Швейцарии побит рекорд стоимости европейской монеты. Золотой "сентен" 1609 года продали за 3,5 миллиона долларов. Это почти вдвое выше стартовой цены, сообщает агентство Reuters.

Уникальная монета была создана для испанского короля Филиппа III в городе Сеговия из золота, доставленного из Нового Света. Ее вес составлял 339 граммов, а номинал равнялся 100 эскудо – валюте, распространенной в Испании и Португалии в XV–XVIII веках.

"Сентен" задумывалась как символ королевского могущества и богатства. Ее стоимость соответствовала многолетнему жалованью. На сегодняшний день это крупнейшая монета в новейшей истории Европы.

Долгое время местонахождение артефакта оставалось неизвестным. В 1950 году монету приобрел нью-йоркский коллекционер, позже перепродав ее покупателю из Испании. Личность нового владельца аукционный дом Numismatica Genevensis не раскрывает.

Предыдущий рекорд принадлежал монете в 100 дукатов, находившейся во владении императора Священной Римской империи Фердинанда III. Ее продали за 2,42 миллиона долларов.

Ранее Центробанк России хотел выпустить памятную серебряную монету в честь 50-летия посадки на Венеру. Она выйдет в серии "Космос". Монета появится в продаже в АО "Гознак" и других банках, с которыми подписано соглашение о распространении.

за рубежомнаука

