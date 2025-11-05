05 ноября, 07:30Экономика
Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города
Кандидат исторических наук Александр Баранов объяснил, зачем на российских купюрах изображают деятелей и города. Такие элементы не только отражают культурные и исторические ценности страны, но и помогают защитить банкноты от подделок.
Эксперт отметил, что с 1995 года в России используется так называемая "городская серия". На ней впервые появились виды городов вместо портретов. Выбор дизайна новых купюр сегодня во многом определяется голосованием граждан, которое организует Банк России.
