Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Кандидат исторических наук Александр Баранов объяснил, зачем на российских купюрах изображают деятелей и города. Такие элементы не только отражают культурные и исторические ценности страны, но и помогают защитить банкноты от подделок.

Эксперт отметил, что с 1995 года в России используется так называемая "городская серия". На ней впервые появились виды городов вместо портретов. Выбор дизайна новых купюр сегодня во многом определяется голосованием граждан, которое организует Банк России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.