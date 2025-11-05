Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 07:30

Экономика

Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Центробанк планирует масштабную реформу рынка микрозаймов

"Познавательный фильм": Москва. Как устроены технопарки

На портале mos.ru начался прием заявок для бизнеса для участия в проекте "Зима в Москве"

Российскому агробизнесу стал доступен ИИ

"Деньги 24": банки РФ будут получать вознаграждение за возврат похищенных денег клиентам

"Деньги 24": 120 тысяч российских подростков открыли брокерские счета за год

Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

"Деньги 24": курс доллара может опуститься до 50 рублей

Кандидат исторических наук Александр Баранов объяснил, зачем на российских купюрах изображают деятелей и города. Такие элементы не только отражают культурные и исторические ценности страны, но и помогают защитить банкноты от подделок.

Эксперт отметил, что с 1995 года в России используется так называемая "городская серия". На ней впервые появились виды городов вместо портретов. Выбор дизайна новых купюр сегодня во многом определяется голосованием граждан, которое организует Банк России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляПолина БрабецАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика