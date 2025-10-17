На mos.ru заработал специальный раздел о проекте "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На mos.ru появилась страница, которая посвящена масштабному проекту "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект начнется 1 декабря 2025 года и завершится 28 февраля 2026 года. Отмечается, что опыт прошлых сезонов показывает популярность "Зимы в Москвы" у жителей и гостей города, а его востребованность подтверждает значимость события в жизни столицы.

Планируется, что и в этот раз в популярных местах откроются развлекательные площадки, на которых будут проходить мастер-классы, экскурсии, флэшмобы и другие мероприятия. Кроме того, во всех округах столицы появятся катки, а в парках будут ждать лыжные трассы и горки.

На фестивальных площадках и рынках гостей и жителей Москвы порадуют традиционными блюдами. В их программу также войдут кулинарные мастер-классы и дегустации. Помимо этого, можно будет принять участие в благотворительных акциях.

Для того чтобы узнать о мероприятиях больше, можно изучить анонсы на странице проекта.

Ранее стало известно, что предприниматели, которые представили свои товары в арт-павильонах "Сделано в Москве", добились существенного роста продаж и выручки, а также привлекли больше покупателей и укрепили свои бренды. Площадки работали в рамках проекта "Лето в Москве".

