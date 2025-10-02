Проект "Лето в Москве" принес столичным брендам рекордную выручку

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели, представившие свои товары в арт-павильонах "Сделано в Москве", добились существенного роста продаж и выручки, привлекли больше покупателей и укрепили свои бренды. Эти площадки работали на улицах города в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Проект "Сделано в Москве" стал важной частью "Лета в Москве", рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома. По ее словам, за сезон бизнесмены отметили существенный рост продаж, поскольку летние арт-павильоны стали популярными местами не только среди москвичей, но и у гостей столицы, желающих приобрести качественные товары местного производства.

"Высокой популярностью пользуются косметика и детская продукция, что подтверждает растущий интерес к столичным брендам", – добавила она.

Например, за три летних месяца предприниматели, выпускающие товары для детей, продали более 30 тысяч изделий на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В частности, издательство "Стрекоза" реализовало около 800 книг через павильоны "Ракета" на улице Рождественке и "Зеленый маркет" на Болотной площади, заработав почти 1 миллион рублей. Как указала основательница компании Юлия Гуралова, прямые продажи продемонстрировали впечатляющие результаты: маржинальность оказалась значительно выше, чем при реализации через другие каналы.

Вместе с тем семейная мастерская деревянных игрушек "Леснушки и Вальда" продала около тысячи изделий на сумму больше 1 миллиона рублей. По словам основательницы Натальи Граниной, полученные средства помогли компании подготовиться к новому сезону: закупить материалы и обновить оборудование.

При этом мастерская печати фигурок Doni Print стала лидером по продажам, реализовав почти 3 тысячи изделий на сумму более 3 миллионов рублей.

"С начала участия в проекте "Сделано в Москве" наш товарооборот вырос в 4,2–4,8 раза. Парк принтеров увеличился до 30 единиц, а число подписчиков в соцсетях превысило 5 тысяч. Сейчас мы готовимся к открытию собственного магазина", – заметил основатель бренда Дмитрий Донских.

Бренды из бьюти-индустрии также продемонстрировали впечатляющие результаты. За сезон они реализовали более 25 тысяч товаров на общую сумму свыше 23 миллионов рублей.

В частности, бренд декоративной косметики Elian Russia за этот период продал почти 2 тысячи товаров на сумму около 1,5 миллиона рублей. Продукция компании была представлена в павильонах "Зеленый маркет" на Болотной площади и в "Автобусе красоты" на Арбате.

"Участие в летнем проекте вместе дало нам возможность заявить о себе более широкой аудитории, подчеркнуть российское происхождение как конкурентное преимущество", – рассказал основатель бренда Алексей Иванов.

По его словам, размещение на сайте проекта сделановмоскве.рф привлекло дополнительный трафик, а выход на две ключевые точки в центре столицы усилил физическое присутствие компании. Например, за время сотрудничества продажи выросли на 25%, были открыты несколько новых точек реализации, а аудитория в соцсетях увеличилась на 15%.

Среди лидеров продаж также оказались производители модной одежды. За сезон они продали более 10 тысяч изделий на сумму свыше 24 миллионов рублей. Компании, специализирующиеся на мебели и предметах декора, выручили около 22 миллионов рублей, реализовав более 33 тысяч товаров.

Ранее на mos.ru появился всесезонный раздел "Время возможностей для бизнеса". Платформа предлагает партнерство в событийных проектах с подробным описанием и возможностью выбора подходящего варианта.

В разделе также представлены результаты прошлых сезонов, где можно увидеть, как бизнес сотрудничал со столицей. Летний проект показал, что сотрудничество с московскими мероприятиями престижно и выгодно для бизнеса, привлекая внимание жителей и туристов.