Глава МИД Турции заявил о желании новых переговоров с Лавровым

Фото: ТАСС/EPA/PAVEL BEDNYAKOV

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на новые встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на полях дискуссионного форума Doha forum в Катаре.

"Но пока ничего определенного нет по этому поводу", – уточнил дипломат.

Вместе с тем министр раскрыл, что Анкара выразила обеспокоенность по поводу недавних нападений на торговые суда в Черном море и проинформировала об этом как Киев, так и Москву.

"Я обсуждал эту тему с моими коллегами из обеих столиц, потому что это очень чувствительно для нас. Мы не хотим видеть, чтобы торговые маршруты становились целью, а торговые суда подвергались ударам", – подчеркнул глава турецкого МИД.

По мнению Фидана, такие действия могут привести к эскалации войны в географическом и методологическом плане.

Первое подобное ЧП произошло 28 ноября, когда атаке подвергся танкер Kairos. Позже аналогичный случай произошел с кораблем Virat. Затем неизвестный дрон ударил по танкеру M/T Mersin, а следом такое же происшествие случилось с российским судном Midvolga-2.

По данным СМИ, Украина причастна как минимум к двум атакам на танкеры у побережья Турции. После произошедшего Владимир Путин рассказывал, что инциденты можно считать пиратством. Он напомнил, что украинские атаки на корабли осуществлялись даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне третьего государства.

