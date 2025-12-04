Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:19

Политика

Захарова заявила, что Киев совершил теракт против судна РФ в Черном море 1 декабря

Фото: mid.ru

В Киеве проигнорировали заявления Турции, совершив еще одно нападение на российское коммерческое судно в Черном море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам политики.

"Мы уже комментировали совершенный Киевом террористический акт атаки против двух танкеров в Черном море у берегов Турции. Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны", – отметила дипломат.

28 ноября на танкере Kairos в Черном море на расстоянии 28 миль от берегов Турции произошел пожар. По данным турецкого управления мореходства, возгорание произошло из-за "внешнего воздействия".

На следующий день атаке беспилотников у берегов Турции подвергся танкер Virat. Турецкий Минтранс подтвердил информацию о нападении. СМИ писали, что судно получило повреждения на правом борту над ватерлинией.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир предположил, что причиной взрывов танкеров могли стать столкновения с миной или удар ракетой. Однако позднее СМИ сообщали, что украинская сторона признала свою причастность к атакам, которая была совершена с помощью морских беспилотников.

2 декабря еще один танкер, Midvolga-2, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Судно перевозило подсолнечное масло и направлялось в Россию. Спустя время выяснилось, что танкер был атакован беспилотным летательным аппаратом.

Читайте также


политика

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика