Захарова заявила, что Киев совершил теракт против судна РФ в Черном море 1 декабря

Фото: mid.ru

В Киеве проигнорировали заявления Турции, совершив еще одно нападение на российское коммерческое судно в Черном море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам политики.

"Мы уже комментировали совершенный Киевом террористический акт атаки против двух танкеров в Черном море у берегов Турции. Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны", – отметила дипломат.

28 ноября на танкере Kairos в Черном море на расстоянии 28 миль от берегов Турции произошел пожар. По данным турецкого управления мореходства, возгорание произошло из-за "внешнего воздействия".

На следующий день атаке беспилотников у берегов Турции подвергся танкер Virat. Турецкий Минтранс подтвердил информацию о нападении. СМИ писали, что судно получило повреждения на правом борту над ватерлинией.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир предположил, что причиной взрывов танкеров могли стать столкновения с миной или удар ракетой. Однако позднее СМИ сообщали, что украинская сторона признала свою причастность к атакам, которая была совершена с помощью морских беспилотников.

2 декабря еще один танкер, Midvolga-2, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Судно перевозило подсолнечное масло и направлялось в Россию. Спустя время выяснилось, что танкер был атакован беспилотным летательным аппаратом.