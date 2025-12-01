Guardian: Киев взял ответственность за атаки на танкеры у берегов Турции

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Украинская сторона причастна к атакам на два танкера около побережья Турции. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на неназванного представителя Службы безопасности Украины (СБУ).

Собеседник журналистов уточнил, что атака была совершена с помощью морских беспилотников. Какие-либо подробности он не уточнил.

Ранее в Черном море у берегов Турции произошел пожар на танкере Kairos, который шел в Новороссийск. В турецком управлении мореходства указывали, что возгорание произошло из-за "внешнего воздействия".

Кроме того, танкер Virat под флагом Гамбии несколько раз подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции. Судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией.

В Турции заявили, что причиной взрывов могли стать столкновения с миной, удар ракетой или БПЛА. В генконсульстве РФ добавили, что граждан России на борту танкеров не было.