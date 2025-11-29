Министр транспорта Уралоглу: причиной взрывов танкеров в Черном море могли стать мины

Фото: 123RF.com/menzhiliyanatoly

Причиной взрывов двух танкеров на берегу Турции в Черном море могли стать столкновения с миной или удар ракетой, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире AHaber.

"Экипаж танкера Kairos, когда просил помощи, говорил об атаке БПЛА, но это может быть как БПЛА, так и безэкипажные катера, или судно могло столкнуться с миной, или быть подбитым ракетой. Не буду сейчас говорить об этом, есть много версий", – объяснил министр.

Он также добавил, что на борту танкера Virat после взрыва не было пожара, но судну все равно нанесен ущерб. Состояние экипажа в норме. Кроме того, оба танкера шли в Россию пустыми.

В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали ТАСС, что граждан России на борту танкера Kairos не было.

Отмечается, что судно шло под флагом Гамбии. По данным СМИ, экипаж мог полностью состоять из граждан Индии, однако власти не подтверждали эту информацию.

Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции произошел пожар на танкере, который шел в Новороссийск. В турецком управлении мореходства указывали, что возгорание произошло из-за "внешнего воздействия".

На борту Kairos находилось 25 членов экипажа, они были эвакуированы.

