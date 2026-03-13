Международные резервы России сократились на 8,9 млрд долларов за неделю

Международные резервы России за неделю сократились на 8,9 миллиарда долларов (на 1,1%). Это следует из материалов Центробанка.

По состоянию на 6 марта, международные резервы достигли показателя в 802,2 миллиарда долларов. При этом, по данным на 27 февраля, объем резервов составлял 811,1 миллиарда долларов.

Центробанк указал, что сокращение резервов произошло из-за отрицательной переоценки. Рекорд был зафиксирован 30 января. Тогда показатель составил 826,8 миллиарда долларов.

Ранее Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране еще на полгода, до 9 сентября 2026 года.

При этом граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, все еще могут снять валюту в сумме остатка денежных средств на тот день, но не более 10 тысяч долларов или евро.

