News9live: в Индии врач тайно снимал женщину в клинике и шантажировал ее

26 марта, 14:26

В Индии врач тайно снимал женщину в клинике и шантажировал ее

В индийском городе Раджкот врач по имени Камаль Нандх тайно снимал женщину в клинике и стал шантажировать ее видео. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на news9live.

По информации СМИ, в 2023 году Нандх проник в больницу, где работала женщина, которая не отвечала ему взаимностью. Он установил скрытую камеру, спрятав оборудование в патроне для лампочки в родильном отделении. Съемка начиналась каждый раз, когда в помещении включался свет.

Кроме того, Нандх, являясь врачом, мог беспрепятственно приходить в медучреждение и незаметно менять карты памяти в камере. Таким образом, ему удалось снять за три года интимные сцены с участием женщины и ее коллеги.

Этими кадрами он шантажировал потерпевшую, требуя выкуп в размере 2,6 миллиона рупий (2,2 миллиона рублей). Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Ранее в Италии 31-летний мужчина довел бывшую возлюбленную до нервного срыва, преследуя ее с помощью дрона. По данным СМИ, на протяжении двух лет мужчина отправлял девушке навязчивые сообщения и подарки, а затем начал запускать беспилотник над местами, где она находилась.

Кульминацией стало появление дрона, после которого у женщины случился нервный срыв. Полиция провела обыск у подозреваемого и изъяла дрон и два смартфона. На устройствах нашли снимки девушки и ее нового спутника, сделанные без ее согласия. Суд запретил сталкеру приближаться к пострадавшей.

Читайте также


за рубежом

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

