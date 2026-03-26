News9live: в Индии врач тайно снимал женщину в клинике и шантажировал ее

В индийском городе Раджкот врач по имени Камаль Нандх тайно снимал женщину в клинике и стал шантажировать ее видео. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на news9live.

По информации СМИ, в 2023 году Нандх проник в больницу, где работала женщина, которая не отвечала ему взаимностью. Он установил скрытую камеру, спрятав оборудование в патроне для лампочки в родильном отделении. Съемка начиналась каждый раз, когда в помещении включался свет.

Кроме того, Нандх, являясь врачом, мог беспрепятственно приходить в медучреждение и незаметно менять карты памяти в камере. Таким образом, ему удалось снять за три года интимные сцены с участием женщины и ее коллеги.

Этими кадрами он шантажировал потерпевшую, требуя выкуп в размере 2,6 миллиона рупий (2,2 миллиона рублей). Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Ранее в Италии 31-летний мужчина довел бывшую возлюбленную до нервного срыва, преследуя ее с помощью дрона. По данным СМИ, на протяжении двух лет мужчина отправлял девушке навязчивые сообщения и подарки, а затем начал запускать беспилотник над местами, где она находилась.

Кульминацией стало появление дрона, после которого у женщины случился нервный срыв. Полиция провела обыск у подозреваемого и изъяла дрон и два смартфона. На устройствах нашли снимки девушки и ее нового спутника, сделанные без ее согласия. Суд запретил сталкеру приближаться к пострадавшей.

