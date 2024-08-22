Полиция Бельгии задержала мужчину за случайное следование за принцессой Нидерландов

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Бельгийская полиция задержала известного нидерландского радио-диджея Серджинио Пике, так как тот ехал по одному и тому же маршруту с принцессой Нидерландов Амалией. Об этом сообщило голландское издание Het Parool, ссылаясь на адвоката задержанного диджея Вито Шукрулу.

Инцидент случился еще 2 августа. Подзащитный Шукрулу ехал из нидерландского Амстердама в бельгийский Антверпен, чтобы встретиться со своими друзьями. При этом он не знал о маршруте представительницы королевской семьи и не планировал преследовать или сопровождать принцессу, добавил юрист. После выяснения всех обстоятельств недоразумения полиция отпустила диджея.

Ранее российские разработчики создали женский кулон, который позволяет защититься от злоумышленников на улице. Так, в случае опасности он отправит сигнал другим пользователям в радиусе 3 километров в экстренные службы, а также родственникам из списка контактов. В приложение также встроен ассистент, который имитирует мужской голос.

