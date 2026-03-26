26 марта, 16:55

Экономика

Минфин России приостановил действие бюджетного правила до лета

Фото: ТАСС/Александр Ярик

Российский Минфин приостановил действие бюджетного правила до лета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы вернемся к этому вопросу исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы", – приводит слова министра ТАСС.

В ходе съезда РСПП Владимир Путин предостерег от попыток "проесть" лишние доходы от роста котировок на нефть и призвал сохранять благоразумие. Он добавил, что нефтяные рынки могут качнуться в другую сторону, поэтому необходим "умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход".

Ранее глава государства запретил физическим лицам вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов. Это около 8,1 миллиона рублей. Соответствующие ограничения должны вступить в силу с 1 апреля.

Исключением станут случаи, когда вывоз валюты происходит через воздушные пункты пропуска через границу в международных аэропортах, список которых определит кабмин. Гражданам нужно будет иметь при себе заверенные банковские выписки. Также с 1 мая нельзя будет вывозить золотые слитки массой свыше 100 граммов.

