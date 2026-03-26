Владимир Путин предостерег от попыток "проесть" лишние доходы от роста котировок на нефть и призвал сохранять благоразумие. Такое заявление он сделал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам президента, нефтяные котировки растут, однако рынки "лихорадит".

"<...> Может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурыне доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты", – уточнил глава государства.

Он добавил, что нефтяные рынки могут качнуться в другую сторону, поэтому необходим "умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход" как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах.

Ранее российский лидер призвал нефтегазовые компании отправить заработок от роста международных котировок углеводородов на погашение долгов перед банками. Он также указал на необходимость принятия продуманных решений по вопросу использования дополнительных доходов бюджета страны.