Филиппины рассматривают возможность импорта нефти из России

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший в интервью Bloomberg сообщил, что его страна заинтересована в получении энергоносителей от разных поставщиков, в том числе от России.

Глава островного государства указал, что РФ не является для Филиппин основным поставщиком нефти или иных энергоносителей. По его словам, чаще всего страна импортирует горючее у Малайзии, а топливо – у Японии и Южной Кореи.

Ранее США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие лицензии Минфина США продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, эта "узконаправленная краткосрочная мера" будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Комментируя снятие американской стороной ограничений, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что власти США фактически признали, что без российской нефти глобальный энергетический рынок не сможет быть стабилен.

