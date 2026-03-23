23 марта, 14:13

Экономика

Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы на погашение долгов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал нефтегазовые компании направить дополнительный заработок от увеличения международных котировок углеводородов на погашение долгов перед российскими банками. Об этом сообщает газета "Известия".

Президент назвал это предложение зрелым. Помимо этого, он заявил о необходимости принятия взвешенных решений по вопросу использования дополнительных доходов бюджета России. По его словам, это нужно для обеспечения долгосрочной сбалансированности главного финансового документа страны.

Ранее США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие лицензии Минфина США продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, эта "узконаправленная краткосрочная мера" будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Комментируя эту новость, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что американские власти фактически признали, что без российской нефти глобальный энергетический рынок не сможет оставаться стабильным.

Эксперт заявил, что азиатский рынок СПГ пострадал из-за ситуации в Персидском заливе

Читайте также


властьэкономика

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

