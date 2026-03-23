Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы на погашение долгов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал нефтегазовые компании направить дополнительный заработок от увеличения международных котировок углеводородов на погашение долгов перед российскими банками. Об этом сообщает газета "Известия".

Президент назвал это предложение зрелым. Помимо этого, он заявил о необходимости принятия взвешенных решений по вопросу использования дополнительных доходов бюджета России. По его словам, это нужно для обеспечения долгосрочной сбалансированности главного финансового документа страны.

Ранее США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие лицензии Минфина США продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, эта "узконаправленная краткосрочная мера" будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Комментируя эту новость, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что американские власти фактически признали, что без российской нефти глобальный энергетический рынок не сможет оставаться стабильным.

