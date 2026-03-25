Путин запретил вывозить из РФ в ЕАЭС наличные на сумму свыше 100 тысяч долларов

Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов, то есть около 8,1 миллиона рублей. Об этом говорится в президентском указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Соответствующие ограничения должны вступить в силу с 1 апреля. Исключением станут случаи, когда вывоз валюты происходит через воздушные пункты пропуска через границу РФ в международных аэропортах, список которых определит кабмин РФ. Кроме того, гражданам нужно будет иметь при себе банковские выписки, заверенные в установленном порядке.

Кроме того, с 1 мая из РФ нельзя будет вывозить золотые слитки массой свыше 100 граммов.

Ранее Минфин РФ предложил ограничить гражданам страны возможность вносить наличные на счета через банкоматы на сумму свыше 1 миллиона рублей в месяц. Инициатива подготовлена в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. В настоящее время в законе нет лимита на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы.

