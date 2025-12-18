Форма поиска по сайту

18 декабря, 15:33

Политика
Депутат Аксаков: лимит банковских карт на человека могут ввести в 2026 году

Россиянам рассказали, когда появится лимит банковских карт на человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Лимит банковских карт на человека в России могут ввести в 2026 году. Об этом в беседе с RT рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат выразил надежду, что соответствующий нормативный акт появится в ближайшее время.

"Наверное, придется ждать в следующем году. Судя по тем дискуссиям, в которых я участвовал, все представители власти за ограничение числа карт. Финансовые институты – по крайней мере, некоторые из них – выступали с критикой этого предложения", – сказал Аксаков.

По его словам, в России больше 90% граждан имеют меньше 5 карт на руках. При этом правительство предлагало установить лимит в 10 карт, но Центробанк России предложил 20. Решение было принято с учетом интересов семей, где родители могут выдавать дополнительные карты детям, а также для возможности участия в различных программах лояльности банков.

"Для того чтобы этими программами воспользоваться, они приобретают несколько платежных инструментов. Решили, чтобы не создавать проблем для добросовестных граждан", – подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что в ходе обсуждения выяснилась возможность ввести ограничение регуляторным решением.

При этом ранее сообщалось, что ограничения на количество банковских карт могут начать действовать уже с декабря этого года. Инициатива предусматривает не более 5 карт на клиента в одном банке и не более 20 – во всех кредитных организациях суммарно. Также планируется запустить сервис, с помощью которого граждане смогут отслеживать, где и когда они выпустили свои карты.

По утверждению ЦБ, разумный лимит на число банковских карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью дропперов.

В России могут ограничить число банковских карт на человека

