Ограничения на число банковских карт в РФ могут заработать с декабря

Фото: depositphotos/samsonovs

Ограничения на количество банковских карт, доступных для оформления на одного человека, могут начать действовать уже с декабря этого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Инициатива предусматривает два лимита: не более 5 карт на одного гражданина в одном банке и не более 20 – во всех кредитных организациях суммарно.

Также планируется запустить сервис, с помощью которого клиенты смогут отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Такой инструмент позволит повысить прозрачность и упростить контроль за картами.

Центробанк РФ полагает, что разумный лимит на число банковских карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов – посредников, через которых преступники выводят похищенные средства.

В сентябре в России вступили в силу новые правила выдачи наличных, которые позволят защитить граждан от мошенников. Теперь финансовым учреждениям нужно изучать, не выдаются ли деньги человеку без его добровольного согласия.

Проверка будет осуществляться на основе списка признаков подозрительных операций, который составлен ЦБ РФ.