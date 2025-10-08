ЦБ: карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина в кулуарах "Финополиса-2025" заявила, что карты Visa и Mastercard с истекшим сроком годности продолжат работать в России. Ее слова передает ТАСС.

"Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались", – подчеркнула Бакина.

Она уточнила, что резких действий по отключению данных карт не планируется. При этом, по ее словам, ЦБ продолжает взаимодействовать с банками, чтобы понять, как урегулировать все вопросы, связанные с безопасностью.

Бакина также напомнила, что работа по выводу из оборота карт, чьи платежные системы покинули российский рынок, началась еще с 2022 года.

Кроме того, директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ обратила внимание на тренд по снижению доли платежей по банковским картам. По ее словам, это связано с перераспределением в пользу других видов безналичной оплаты.

"Если говорить о доле безналичных платежей, то пока сложно говорить о каких-то прогнозах, но, я думаю, мы приблизимся по итогам года к 90%", – добавила Бакина.

Банк России начал прорабатывать сроки прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard в июле. При этом переход на карты "Мир" будет проходить планомерно.

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин напоминал, что сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать во всех чипах Visa и Mastercard с 1 января этого года. По его словам, ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности.