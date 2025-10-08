НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard

Фото: depositphotos/jamdesign

С 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать во всех чипах Visa и Mastercard, рассказал РБК генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Гендиректор компании отметил, что ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности.

"Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. <...> Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет", – пояснил Дубынин.

Отмечается, что сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки. В 2024 году срок их действия закончился впервые после ухода из РФ Visa и Mastercard.

Платежные системы продлевали сертификаты, чтобы карты продолжали работать, однако теперь решение об обслуживании карт с подобным сертификатом в своих POS-терминалах и банкоматах банки принимали самостоятельно и проводили для этого дополнительные настройки.

Сейчас НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы представить его Банку России. Дубынин добавил, что в настоящий момент ожидается предложение банков о том, какими могли бы быть сроки вывода карт из оборота.

Ранее стало известно, что Центробанк России прорабатывает сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Однако срочная замена таких карт не требуется, и они продолжают работать в обычном режиме. Банки своевременно проинформируют клиентов о дальнейших действиях.

